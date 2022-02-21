في 6 خطوات إزاي تحول من محفظة إلكترونية لأخرى عبر المحمول

كتبت هبة السيد

تحولت الحملات الإعلانية ل شركات المحمول في مصر، للتركيز على المحافظ الإلكترونية واستخداماتها المتنوعة ومنها تحويل الأموال من أى محفظة إلكترونية لأي محفظة أخرى في أي مكان في مصر، ويقدم "اليوم السابع" في 6 خطوات كيفية إتمام هذا التحويل.

1- قم بالاتصال بكود الـUSSD أو بتسجل الولوج إلى التطبيق في هاتفك المحمول، واختار خدمة "تحويل أموال" أو "إرسال أموال".

2- قم بإدخال رقم هاتفك متلقى التحويل أو يمكنك إضافته من دليل الهاتف الخاص بك.

3- قم بإدخال المبلغ المراد تحويله بالجنيه المصري.

4- قم بتأكيد قيمة المبلغ وإدخال كلمة السر "M-PIN".

5- سيتم تحويل المبلغ إلى المحفظة الإلكترونية للمتلقي فورًا.

6- سيصلك إشعارًا بنجاح العملية.

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا في الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.