صعود 12قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "الاتصالات" بنسبة 1.38%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.32%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.05%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.79%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.55%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.46%.

كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.09%، 0.07%، على التوالي، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.24%، يليه قطاعي السياحة والترفيه والخدمات المالية عير المصرفية بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.792 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 245.1 مليون ورقة مالية بقيمة 624.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.67%، والعرب على 10.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.4 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.4 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 11501 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13652 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2956 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.