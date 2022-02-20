هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء استقرار "التعبئة والتغليف"

كتب ـ هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، باستثناء استقرار قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، وتصدر القطاعات المتراجعة العقارات بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع التجارة الموزعون بنسبة 2.32%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.92%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.7%، وهبط قطاعي الموارد الأساسية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.54%، 1.51%، على التوالي، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.48%، ونزل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.33%.

كما هبط قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.16%، 1.13%، على التوالي، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، يليه قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والبنوك بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، وأخيرً قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.76%، 0.75%، على التوالي.

وكانت أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.563 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 220.7 مليون ورقة مالية بقيمة 501.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 6.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 20.6 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42%، ليغلق عند مستوى 11371 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 13519 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4486 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2941 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1164 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.