اليوم السابع
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شرم الشيخ تستضيف ورشة تأثيرات التغيرات المناخية على التنمية المستدامة اليوم

الإثنين، 21 فبراير 2022 07:44 م
شرم الشيخ تستضيف ورشة تأثيرات التغيرات المناخية على التنمية المستدامة اليوم مشروع التغيرات المناخية
كتبت: منال العيسوى

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استضافت مدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين، ضمن الاستعدادات الخاصة لاستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ "27 COP" والمزمع انعقاده نهاية العام الجاري2022 فعاليات ورشة عمل "مخاطر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية السلطات المحلية فى مجال الحد من مخاطر الكوارث"، وتستمر فعاليات الورشة على مدار يومين، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

 

شارك فى ورشة العمل عدد من ممثلى الجهات الحكومية المعنية بمصر، وممثلى الجهات الحكومية ببعض الدول العربية، والشركاء الدوليين، وبعض الأكاديميين والخبراء والمهتمين على المستوى المحلى والدولى من اجل العمل نحو إطلاق المدينة كمركز عالمى وإقليمى للمرونة والقدرة على الصمود (Resilient Hub)، وتبادل الخبرات الإقليمية فى مجال بناء مرونة المدن فى مواجهة مخاطر الكوارث.


البيئة

شرم الشيخ

المدينة الخضراء

مواجهة مخاطر المناخ

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