سفير مصر فى جيبوتى يدعو لتقديم تسهيلات لتنمية المنطقة اللوجيستية المصرية

كتب : أحمد جمعة

استقبل السفير "حسام الدين رضا"، سفير مصر لدى جيبوتى، رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة "أبو بكر عمر حدي" بمقر السفارة المصرية، وذلك فى إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إلى جيبوتى فى مايو 2021، وزيارة الرئيس "عمر جيله" رئيس جيبوتى إلى القاهرة فى فبراير الجارى، من تنفيذ مشروعات مصرية فى جيبوتي.

حرص السفير "حسام الدين رضا" على تأكيد أهمية الالتزام الكامل بتحقيق توجيهات ورؤى قيادتى البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يعكس المكانة التى تكنها كل من القاهرة وجيبوتى لبعضهما البعض، مشددًا على ضرورة البناء على الزخم الذى تولد من الزيارتين الرئاسيتين. كما أكد كذلك، على أهمية تقديم الجانب الجيبوتى التسهيلات المناسبة لتشجيع الشركات المصرية على سرعة الاستثمار فى جيبوتى وتنمية المنطقة اللوجستية، لتعكس العلاقات المتميزة التى تربط بين الشعبين المصرى والجيبوتي.

من جانبه، أمن المسئول الجيبوتى على ما صرح به السفير المصرى، مثمنًا التوقيع مؤخرًا على مذكرة التفاهم الخاصة بالمنطقة اللوجستية المصرية فى جيبوتى، ومعربًا عما يمثله التوقيع عليها فى القاهرة خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الجيبوتى من نقطة بارزة فى مسيرة علاقات التعاون الثنائى بين البلدين.