رئيس جامعة المنيا يتفقد الاختبارات الإلكترونية للفرقة الرابعة بـ"الطب البشرى"

كتب ـ محمد صبحى

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ، انتظام سير الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية الطب البشري، والتي يؤديها طلاب الفرقة الرابعة "نظام حديث" بمركز الاختبارات الإلكترونية في مادتي "طب النساء والتوليد" والاندبلوك ضمن امتحانات أعمال السنة "الميدترم"؛ وذلك للاطمئنان على كفاءة عمل أنظمة الاختبارات الإلكترونية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب في تطبيق النظام الجديد خلال إجراء الاختبارات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور إيهاب رفعت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن نادى، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير المركز.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، فى بيان صادر عن جامعة المنيا، أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية، وفق الجداول المعلنة، وذلك بدون أية معوقات أو شكاوى حتى انتهاء الاختبار، موضحاً أن تجربة الاختبارات الإلكترونية هي تجربة جديدة تضمن الشفافية والمساواة وتقليل التدخل البشري في عملية الاختبارات بدايةً من وضع بنوك الأسئلة للامتحانات وانتهاءً بالتصحيح وإعلان النتائج، مؤكداً علي حرص الجامعة للنهوض بالعملية التعلمية، التي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الاختبارات الإلكترونية لكلية الطب البشري هي ضمن كليات القطاع الطبي المستهدفة بالأسبقية الأولي، والتي تشمل كليات: التمريض والصيدلة وطب الأسنان، وسوف تستمر الاختبارات لها حتى الثالث عشر من مارس المقبل.