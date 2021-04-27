حالات يجب فيها إزالة شمع الأذن فورا لتجنب مشاكل السمع.. تعرف عليها

كتبت هند عادل

يلعب شمع الأذن وظيفة مهمة في الحفاظ على صحة آذاننا ولكن الإفراط في تكوينه يمكن أن يسبب مشاكل، لا يحتاج غالبية الأشخاص إلى إزالة شمع الأذن، ويمكن أن يؤدي التنظيف المفرط إلى إتلاف أذنيك، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تساعد إزالة شمع الأذن في القضاء على آلام الأذن أو مشاكل السمع، وفقا لتقرير لموقع insider.

فيما يلي بعض العلامات التي قد تدل على احتياجك لإزالة شمع الأذن:





تراكم الشمع: يحدث تراكم الشمع عندما لا يتم إخراج الشمع من قناة الأذن بشكل فعال.

اضرار تنظيف الأذن يدويا



من المحتمل أن يتسبب وضع المسحات القطنية في أذنيك في ضرر أكثر مما ينفع، وفقًا لـ WebMD ، فإن السبب الأكثر شيوعًا للتراكم هو التنظيف المفرط بعناصر مثل مسحات القطن ودبابيس الشعر والمناديل الملفوفة.

يمكن أن يؤدي استخدام أصابعك إلى إزالة بعض الشمع، لكنه في الواقع يدفع بقية الشمع إلى عمق الأذن هناك أيضًا احتمال أن تخدش بطانة قناة أذنك أو حتى تثقب طبلة الأذن.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لانحشار شمع الأذن الدوخة وطنين الأذن والحكة وألم الأذن، قد تشعر أيضًا بإحساس بالامتلاء في أذنك، أو تشعر وكأنك ترتدي سدادات أذن.

هناك شيء واحد يجب ألا تفعله بالتأكيد وهو محاولة إزالة شمع الأذن يدويًا بنفسك، أبقِ أصابعك بعيدًا عن أذنيك وتحدث إلى متخصص إذا كنت تعتقد أنك تظهر عليك علامات مشاكل شمع الأذن.