اليوم السابع
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تحليل TPO يكشف الإصابة بأمراض التهاب الغدة الدرقية والذئبة الحمراء

الإثنين، 21 فبراير 2022 04:00 م
تحليل TPO يكشف الإصابة بأمراض التهاب الغدة الدرقية والذئبة الحمراء الغدة الدرقية
كتبت فاطمة خليل

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بيروكسيداز الغدة الدرقية (TPO) هو إنزيم تصنعه الغدة الدرقية وهو مهم في إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وتم العثور على هذا الإنزيم في خلايا بصيلات الغدة الدرقية حيث يحول هرمون الغدة الدرقية T4 إلى T3ـ وتقع الغدة الدرقية في الجزء السفلي من الرقبة ، أسفل تفاحة آدم ، ملفوفة حول القصبة الهوائية، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبار بيروكسيداز الغدة الدرقية (TPO)، بحسب موقع "medicine net".

ما هو اختبار بيروكسيداز الغدة الدرقية؟

اختبار بيروكسيداز الغدة الدرقية هو اختبار يقيس مستوى الجسم المضاد الموجه ضد بيروكسيداز الغدة الدرقية (TPO).

ويتم إنتاج الأجسام المضادة الذاتية لبيروكسيداز الغدة الدرقية (TPOAb) داخل الجسم، ويعكس وجود TPOAb في الدم هجومًا سابقًا على أنسجة الغدة الدرقية من قبل جهاز المناعة في الجسم.

ماذا يعني اختبار بيروكسيداز الغدة الدرقية الإيجابي؟

يُظهر معظم المصابين بالتهاب الغدة الدرقية المزمن نتيجة إيجابية لاختبار TPO الاختبار إيجابي أيضًا في عدد أقل من الأشخاص المصابين بأمراض الغدة الدرقية الأخرى.

تشمل اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى التي قد تسبب اختبار TPOAb الإيجابي ما يلي:

متلازمة سجوجرن،

الذئبة

التهاب المفاصل الروماتويدي 

فقر الدم الخبيث.

حوالي 3 ٪ من الأشخاص الذين لديهم اختبار TPOAb إيجابي لا يظهرون أي دليل على المرض.

تزداد فرصة الحصول على اختبار TPOAb الإيجابي عند الإناث وتزداد مع تقدم العمر.

 


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