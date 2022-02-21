اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 فبراير 2022 06:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المؤهلات المطلوبة لوظيفة مشغل منشآت الوقود النووى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 21 فبراير 2022 06:00 ص
المؤهلات المطلوبة لوظيفة مشغل منشآت الوقود النووى.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة 47 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42 ،  شروط الحصول على تراخيص لمشغلى منشآت دورة الوقود النووى و المؤهلات والخبرات فى كل وظيفة وذلك على النحو الآتى:

اولا: رئيس التشغيل :

1- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة النووية أو الكيميائية أو هندسة فلزات أو على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص كيمياء.

2- أن يكون قد سبق له التدريب على تشغيل إحد منشآت دورة الوقود النووي

3- أن يكون قد سبق له إدارة وتشغيل أحد منشآت دورة الوقود النووي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بكفاءة عالية وصورة حسنة الصلة ، ويفضل الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية أو الكيميائية.

4- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية التي تعقدها الهيئة طبقا للنظم والمعايير الفنية.

ثانيا مدير المنشأة :

1- أن يكون حاصلاً على درجـة البكالوريوس في الهندسة في إحدى التخصصات ذات الصلة، ويفضل الهندسة النووية أو الكيـمـبـائيـة أو هندسة فلزات أو على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص كيمياء .

ثالثا مدير الصيانة :

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة في إحدى التخصصات ذات الصلة.

2- أن يكـون لـه خـبـرة نـويـة لمـدة سنتـيـن عـلى الأقـل فـي مـجـال دورة الوقود النووي ، منها سنة على الأقـل في ذات المنشـأة المرشح للعمل فيها أو ما يماثلها .

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السويد تعلن بناء مخزنا للاحتفاظ بنفايات الوقود النووى 100 ألف عام مقبلة

الخميس، 27 يناير 2022 10:02 م

نيوزيلندا تحظر دخول الغواصات الأسترالية العاملة بالوقود النووى

الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:50 ص

هيئة الطاقة الذرية توقع عقد توريد مكونات الوقود النووى لمفاعل أنشاص البحثى

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:08 م

رحلات جوية تنقل 38 طنا من الوقود النووى من روسيا لمحطة بوشهر الإيرانية

الخميس، 30 أبريل 2020 05:48 م

روساتوم: توريد الوقود النووى لـ"الضبعة" لمدة 60 عاما يضمن استمرارية المحطة

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 04:16 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة