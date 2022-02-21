الجرعة المعززة قد لا تكون كافية لتجنب أوميكرون

كتبت إيناس البنا

تم اكتشاف متغير Omicron لأول مرة في جنوب أفريقيا، حيث تسلل ببطء وأصبح البديل السائد لـ كورونا في العالم، ولا تزال العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة تحاول احتواء العدوى.

ومع وجود أكثر من 50 طفرة، يُعتقد أيضًا أنها واحدة من أكثر النسخ تحورًا مع وجود معظمها في بروتين سبايك، ما يمكنها من تجنب الأجسام المضادة، وفقا لموقع "healthsite"، تشير التقارير إلى أنه حتى الأشخاص الذين تم إعطاؤهم جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا أصيبوا بالفيروس.

أوميكرون يؤثر على الذين تم تطعيمهم بجرعة معززة

وجدت دراسة أجرتها مجلة لانسيت أن البيانات الأولية من المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا تُظهر فصلًا لمعدلات الإصابة عن حالات الاستشفاء والوفيات بسبب أوميكرون، وتشير هذه النتائج إلى أن العدوى تؤدي إلى استجابات مناعية أساسية وأن اللقاحات الأولية والمعززة قد تساعد في تقصير مسار المرض.

اقترحت الدراسات أيضًا أن "الجرعات المنشطة قد تعزز الحماية ضد أوميكرون، ولكن الدراسات جارية لتحديد فعالية اللقاح بشكل كامل، نظرًا للتأخر الطبيعي بين العدوى والنتائج الشديدة، ننتظر المزيد من البيانات حول أوميكرون لفعالية التطعيمات في الوقاية من الأمراض الشديدة النتيجة الرئيسية المقصودة للتطعيم ".

اعترفت منظمة الصحة العالمية Omicron (B.1.1.529) كمجموعة متنوعة من المخاوف بسبب طفراتها المحددة التي يمكن أن تزيد من قابلية الانتقال، أو خطر الإصابة مرة أخرى، أو عدوى اختراق التطعيم، وفقًا لدراسة لانسيت.

لكن التطعيم هو أفضل رهان ضد كورونا

مرارًا وتكرارًا، أكد الخبراء حقيقة أن اللقاحات هي أفضل رهان لك ضد فيروس كورونا، في حين أن هناك اتفاقًا على طبيعة Omicron المعتدلة ومعدل الاستشفاء المنخفض، يقول خبراء الصحة العامة أن التطعيم هو أعظم دفاع للمضي قدمًا وأنه يجب تسريع الجرعات المنشطة للفئات الأكثر ضعفًا.