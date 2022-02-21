إطلاق المؤشر العاشر لغرفة التجارة الأمريكية الدولى للملكية الفكرية.. الخميس

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت غرفة التجارة الأمريكية إطلاق الإصدار" المؤشر السنوي" العاشر لمؤشر غرفة الولايات المتحدة الدولى للملكية الفكرية يوم الخميس المقبل، لتسليط الضوء على الدور الاستثنائى لحقوق الملكية الفكرية كمحرك اقتصادى للوظائف والاستثمار.

من المنتظر بحسب الغرفة أنه يشارك قادة من جميع أنحاء النظام البيئى للملكية الفكرية للاحتفال بإصدار مؤشر 2022، والذى يوضح كيفية دور الابتكار والإبداع المدفوع بالملكية الفكرية للمجتمع العالمى ليس فقط بالبقاء - بل بالازدهار.

كما تنظم الغرفة يوم الخميس أيضا الحلقة الأولى من برنامج ابدا انطلق والخاص بتعلم كيفية إنشاء مشروع تجارى جديد.

ففى هذا البرنامج الذى يستمر لمدة ساعة والمصمم خصيصًا للمبتدئين، ذكرت الغرفة موجهة حديثها للمبتدئين " ستتعلم من أصحاب الأعمال الناشئة الآخرين وستستمع إلى رواد الأعمال والخبراء الناجحين الذين ساروا فى حذائك وحققوا نجاحًا فى بدء التشغيل".

وأوضحت الغرفة انه من خلال البرنامج يمكن، اكتساب استراتيجيات محددة من أصحاب الأعمال الآخرين، بجانب التعرف على الخطوات التى يجب عليك اتخاذها لتشغيل شركة ناشئة ناجحة، بغض النظر عن الحجم، علاوة على الاستماع إلى نصائح حصرية من رواد الأعمال المبتكرين.