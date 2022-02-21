اليوم السابع
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أسعار اللحوم مستقرة فى الأسواق اليوم الاثنين 21-2-2022

الإثنين، 21 فبراير 2022 05:00 ص
أسعار اللحوم مستقرة فى الأسواق اليوم الاثنين 21-2-2022 لحوم - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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 تواصل أسعار اللحوم استقرارها فى الأسواق اليوم الاثنين وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث أن سعر الكندوز 145 إلى 165 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 125- 150 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 130-140 جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة، وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى غرفة القاهرة التجارية.

 

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 140-165 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.

 

ويواصل جهاز الخدمة الوطنية طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأوساق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.


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