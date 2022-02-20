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وزير الصناعة والتجارة والتموين: نعمل مع مجلس الوزراء المصرى كفريق واحد

الأحد، 20 فبراير 2022 10:19 م
وزير الصناعة والتجارة والتموين: نعمل مع مجلس الوزراء المصرى كفريق واحد يوسف الشمالى
كتب أيمن رمضان

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قال يوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، إن هناك مشاريع كبرى تجمع مصر والأردن مثل الربط الكهربائى، توصيل الغاز المصرى عبر الأراضى الأردنية إلى الشقيقة لبنان وغير من مذكرات التفاهم والتعاون الثنائية، لافتًا إلى اللجنة المشتركة بين مصر والأردن والعراق تعمل على التعاون والتكامل، وتابع: "الباب مفتوح لأى دولة عربية شقيقة ترغب فى الانضمام إلى هذا التعاون الإقليمى والقادة يشجعون على ذلك".

 

وأضاف "الشمالى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن العلاقات بين مصر والأردن متميزة، ونتمنى أن تكون العلاقات الصناعية والتجارية والثقافية وفى كافة القطاعات أن ترتقى للقوة العلاقات بين الزعيمين.

 

ولفت "الشمالى"، إلى أن هناك توصل يومى بين الوزارات الأردنية المصرية، مضيفًا:" نعمل مع مجلس الوزراء المصرى كفريق وأحد"، وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك اختلاف فى الرأى بين مصر والأردن فى أى قضية محلية أو إقليمية.. يوجد تطابق فى الرأى وما تقوله مصر فى جامعة الدول العربية نعتبره صحيح وكذلك العكس صحيح".

 

وكشف "الشمالى"، عن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سيزور الأردن قريبًا من استكمال إجراءات مذكرة التعاون فى مجال الطاقة.

 


اخبار مصر

الاردن

التعاون العربى

الطاقة

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