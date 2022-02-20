هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 11467 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1967 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 13633 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4522 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2975 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4525 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 2.3 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، 748.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 150 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 160 ألف سهم، 667 سهم، 4 آلاف سهم، 1.4 مليون سهم، 609 ألف سهم، 135.3 ألف سهم، 326.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، حق اكتتاب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-1، نحو 414.3 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 274.1 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي أسهم خزينة 1.3 مليون سهم خزينة.