تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب ـ هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 11522 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13724 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 4526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1984 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2990 نقطة.