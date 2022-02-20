اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 فبراير 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 20 فبراير 2022 10:38 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب ـ هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 11522 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13724 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 4526 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1984 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2990 نقطة.
 

البورصة المصرية

البورصة

اخبار البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة