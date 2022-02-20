مطار القاهرة ينقل اليوم الأحد قرابة 44 ألف راكب على متن 334 رحلة

كتب ـ أحمد مصطفى

نقل مطار القاهرة اليوم الأحد، قرابة 44 ألف راكب علي متن 334 رحلة سفر ووصول، وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة لليوم السابع فقد غادر مطار القاهرة اليوم الأحد 164 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة نقلت على متنها حوالى 21084 ألف راكب إلى مدن "نيويورك، لندن، باريس، روما، ميلانو، برشلونة، ميونخ، برلين، فرانكفورت، بودابست، موسكو، فيينا، بروكسل، كوبنهاجن، أمستردام، جنيف، مدريد، بوخارست، دبى، أبوظبى، الشارقة، رأس الخيمة، جدة، الرياض، الدمام، عدن، بنغازى، عمان، مسقط، الخرطوم، بيروت، البحرين، الكويت، المدينة، بغداد، أديس أبابا، كانو، أثينا، لاجوس، أبوجا، نيروبى، عنتيبى".

ويصل مطار القاهرة 22494 راكبا قادمين على متن 170 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة منها "موسكو، ميلانو، بروكسل، لندن، برشلونة، مدريد، أمستردام، كوبنهاجن، برشلونة، باريس، جنيف، إسطنبول، فيينا، فرانكفورت، أثينا، روما، ميونخ، كييف، برلين، دوسلدورف، بيرجامو، دبى، أبوظبى، الشارقة، جدة، المدينة، بنغازى، مسقط، عمان، الخرطوم، عدن، دمشق، الرياض، الدمام، تبوك".

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، ومتحوره الجديد أوميكرون و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.