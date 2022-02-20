ماذا بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان الحكومية؟

كتب عبد الحليم سالم

أعادت وزارة قطاع الأعمال العام ، تشكيل مجلس إدارة شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، في إطار الرؤية الجديدة لدفع العمل، والاستعانة بقيادات تحمل خبرات كبيرة من خارج قطاع الأعمال العام .. تعرف على التفاصيل.

ما هي شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان؟

هي الشركة الوحيدة المتبقية من شركات تجارة وحليج الاقطان بعد دمج كل الشركات فيها بهدف زيادة الصادرات والتعامل مع الاقطان محليا.

وماذا عن تشكيل مجلس الإدارة الجديدة؟

تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون كالتالى : السيد أبو القمصان مستشار وزيرة التجارة سابقا رئيس مجلس إدارة ،ورتيبة محمود العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ، وكلا من المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للأسمدة والكيماويات والمهندس محمد شومان مدير جمعية قطن مصر ، وممثل للعمال أعضاء مجلس إدارة .

ما الذى تخطط له الوزارة من خلال الشركة الجديدة ؟

ستنفذ الشركة الرؤية المستقبلية في مجال تجارة وحليج الأقطان، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث الشامل لشركات القابضة للغزل والنسيج بحث يتم العمل على النهوض بأداء الشركة في نشاطها الرئيسي وهو حليج وتجارة الأقطان لتصبح شركة رائدة إقليميا في هذا المجال، مع التوسع خارجيًا باستخدام أحدث وسائل التجارة، وفتح أسواق جديدة أمام الأقطان المصرية طويلة التيلة، ومناشئ جديدة للأقطان قصيرة التيلة التي يتم استيرادها من الخارج.

وهل ستكون للشركة علاقة بمحالج القطن ؟

بالطبع ستكون مسؤلة عن المحالج أيضا وكل ما يتعلق ببيع وتجارة الأقطان وستتابع تحديث محالج القطن، وفقا للخطة الزمنية المحددة بنهاية العام الجاري 2022، مع الترويج لجودة ونظافة الأقطان المحلوجة في المحالج المطورة.