كيف تتجه أسواق الذهب خلال الأيام القادمة.. وتوقعات الأسعار عالمياً ومحليا؟

تشهد أسواق المعادن الثمينة فى العالم ارتفاع واضح فى الطلب عليها خاصة معدن الذهب والذى سجل مستويات هى الاعلى تقريبا من 8 أشهر، حيث قفزت أونصة الذهب لمستويات قاربت 1900 دولار، وشرح ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن فى اتحاد الصناعات أسباب ارتفاع الذهب بقوله أن التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية سبب رئيسى.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن استمرار المخاوف من تفاقم الأزمة بين اوكرانيا وروسيا، يدفع فى اتجاه الصعود، مشيراً إلى أن الذهب ميزان لكل التطورات فى العالم سواء اقتصادية أو سياسية أو أمنية.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن الذهب يتجه صوب أعلى مستوياته فى ثمانية أشهر، لافتاً إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما دفعت تقارير عن إطلاق قذائف فى شرق أوكرانيا المستثمرين إلى اختيار المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وكانت الأسواق فى حالة تأهب طيلة الأسابيع العديدة الماضية حيث تسبب التضخم المرتفع والحديث المتفائل من بعض مسؤولى الاحتياطى الفدرالى، ولا سيما رئيس بنك الاحتياطى الفدرالى فى سانت لويس جيمس بولارد، فى جعل المتداولين يسعون ما يعادل سبعة ارتفاع بنسبة 0.25%هذا العام، وتراجعت أسعار السوق بعض الشيء بعد إصدار الدقائق، مع وجود فرصة 50-50 الآن لقيام بنك الاحتياطى الفدرالى برفع سعره القياسى بمقدار 1.75%.

وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم فى المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالى، ليصل إلى 5.5% فى يناير، مسجلا أعلى مستوى له فى 30 عاما، يدفع فى اتجاه الصعود، لافتا إلى أن السوق المصرى يتأثر بهذه المتغيرات وأن الفيصل فى حركة السوق الأيام القادمة مرتبط بهذه الأحداث.