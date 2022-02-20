اليوم السابع
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جهاز القاهرة الجديدة يستأنف تسليم وحدات سكن مصر للمنتفعين

الأحد، 20 فبراير 2022 09:00 م
جهاز القاهرة الجديدة يستأنف تسليم وحدات سكن مصر للمنتفعين جهاز القاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن

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يستأنف جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة جنوب طريق العين السخنة القديم بإجمالى 41 عمارة مسلسل رقم 9 للمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 5 لجميع المراحل المطروحة بعد المرحلة الأولى.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارة 10، يوم الإثنين 28/2/2022، ووحدات العمارة 11، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارة 13، يوم الخميس 3/3/2022، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 15، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارة 16، يوم الثلاثاء 8/3/2022، ووحدات العمارة 17، يوم الأربعاء 9/3/2022، ووحدات العمارة 18، يوم الخميس 10/3/2022، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 19، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 20، يوم الإثنين 14/3/2022، ووحدات العمارة 21، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 22، يوم الأربعاء 16/3/2022، ووحدات العمارة 23، يوم الخميس 17/3/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 24، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 25، يوم الإثنين 21/3/2022، ووحدات العمارة 26، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 27، يوم الأربعاء 23/3/2022، ووحدات العمارة 28، يوم الخميس 24/3/2022، ووحدات العمارة 29، يوم الأحد 27/3/2022، ووحدات العمارة 30، يوم الإثنين 28/3/2022، ووحدات العمارة 31، يوم الثلاثاء 29/3/2022، ووحدات العمارة 32، يوم الأربعاء 30/3/2022، ووحدات العمارة 33، يوم الخميس 31/3/2022.

ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 34، يوم الأحد 3/4/2022، ووحدات العمارة 35، يوم الإثنين 4/4/2022، ووحدات العمارة 36، يوم الثلاثاء 5/4/2022، ووحدات العمارة 37، يوم الأربعاء 6/4/2022، ووحدات العمارة 38، يوم الخميس 7/4/2022، ووحدات العمارة 39، يوم الأحد 10/4/2022، ووحدات العمارة 40، يوم الإثنين 11/4/2022، ووحدات العمارة 41، يوم الثلاثاء 12/4/2022.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع سكن مصر

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