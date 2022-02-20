جهاز القاهرة الجديدة يستأنف تسليم وحدات سكن مصر للمنتفعين

يستأنف جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة جنوب طريق العين السخنة القديم بإجمالى 41 عمارة مسلسل رقم 9 للمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 5 لجميع المراحل المطروحة بعد المرحلة الأولى.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارة 10، يوم الإثنين 28/2/2022، ووحدات العمارة 11، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارة 13، يوم الخميس 3/3/2022، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 15، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارة 16، يوم الثلاثاء 8/3/2022، ووحدات العمارة 17، يوم الأربعاء 9/3/2022، ووحدات العمارة 18، يوم الخميس 10/3/2022، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 19، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 20، يوم الإثنين 14/3/2022، ووحدات العمارة 21، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 22، يوم الأربعاء 16/3/2022، ووحدات العمارة 23، يوم الخميس 17/3/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 24، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 25، يوم الإثنين 21/3/2022، ووحدات العمارة 26، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 27، يوم الأربعاء 23/3/2022، ووحدات العمارة 28، يوم الخميس 24/3/2022، ووحدات العمارة 29، يوم الأحد 27/3/2022، ووحدات العمارة 30، يوم الإثنين 28/3/2022، ووحدات العمارة 31، يوم الثلاثاء 29/3/2022، ووحدات العمارة 32، يوم الأربعاء 30/3/2022، ووحدات العمارة 33، يوم الخميس 31/3/2022.

ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 34، يوم الأحد 3/4/2022، ووحدات العمارة 35، يوم الإثنين 4/4/2022، ووحدات العمارة 36، يوم الثلاثاء 5/4/2022، ووحدات العمارة 37، يوم الأربعاء 6/4/2022، ووحدات العمارة 38، يوم الخميس 7/4/2022، ووحدات العمارة 39، يوم الأحد 10/4/2022، ووحدات العمارة 40، يوم الإثنين 11/4/2022، ووحدات العمارة 41، يوم الثلاثاء 12/4/2022.