اليوم السابع
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أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم السبت.. البرتقال الأقل سعراً

السبت، 19 فبراير 2022 12:20 م
أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم السبت.. البرتقال الأقل سعراً فاكهة ـ صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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بلغ سعر البرتقال أبو سرة من 3.5 إلى 5 جنيهات، والبرتقال السكرى بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات، والعنب الأصفر بـ20 جنيها، والعنب المستورد الأسود بـ20 جنيها، والتفاح الأمريكي من 17 إلى 23 جنيها، والتفاح اللبناني من 12 إلى 18 جنيها، بحسب إعلان شعبة الخضروات في الغرفة التجارية، أن أسواق الفاكهة تشهد ضخ معروض ضخم مما تسبب في تراجع ملحوظ بالأسعار.

وتسجل الجوافة من  4 إلى 7 جنيهات فى أسواق الجملة، والبلح السيوي بـ20 جنيها وبلح الثلاجة من 5 إلى 8 جنيهات، الفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات، الرمان من 6 إلى 9 جنيهات، المانجا بـ25 جنيها، والكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات، والبطيخ بـ10 جنيهات، والحرنكش بـ11 جنيها، كمثرى مستورد بـ25 جنيها.

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة فى سياق السطور السابقة هى عبارة عن أسعار استرشادية في سوق الجملة، بمعنى أنه يضاف عليها تكاليف النقل للمناطق المختلفة، إضافة إلى مكاسب التجار فى كل محافظة ومنطقة.

 

 

 

 

 

 

 


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