أ.ش.أ: انطلاق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات "RSMTL"

أ.ش.أ

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL)، والذي يقام على مدار يومي 20 و21 فبراير، تحت رعاية وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وبمشاركة عدد من وزراء النقل والممثلين التجاريين للدول المطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.

وتتناول فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، العديد من الموضوعات المهمة، منها تطوير صناعة النقل البحري في البحر الأحمر، واستراتيجية تطوير النقل البحري المصري لتعظيم حجم التبادل التجاري المنقول بحريا، ودور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن دور المنطقة الاقتصادية في دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية بالبحر الأحمر والأنشطة اللوجستية، واستقرار التبادل التجاري في البحر الأحمر".

كما سيتم استعراض تطوير البنية التحتية واللوجستية ورؤية الموانئ؛ لتعزيز التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وآليات التمويل والتأمين البحري في البحر الأحمر، وآليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل البحري والتأمين البحري، وإعادة التأمين في دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات.

ويعرض المؤتمر الجوانب الحالية والرؤية المُستقبلية للنقل البحري في الدول المطلة على البحر الأحمر، كما سيناقش في اليوم الثاني العديد من القضايا الهامة، والتي تشمل تكنولوجيا المعلومات في النقل البحري والتحول الرقمي، وآليات التعاون المشترك لتنمية حركة التجارة البحرية بالبحر الأحمر، وفرص الاستثمار باستخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاعات النقل البحري والكابلات البحرية، وتأمين النقل البحري، فضلا عن تعظيم سياحة اليخوت في منطقة البحر الأحمر واستراتيجية زيادة الصادرات وفرص الانطلاق نحو التصنيع في البحر الأحمر ومقترحات تسويقية مُبتكرة لتطوير النقل البحري، ومستقبل الطاقة والنقل البحري في البحر الأحمر.