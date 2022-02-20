أشرف صبحي يستقبل السفيرة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية

التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور فيصل غسان مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، لبحث آخر المستجدات لاجتماع المجلس الوزارى لوزراء الشباب والرياضة العرب، وكذا اجتماع المكتب التنفيذي، والمقرر عقده مايو المقبل.

وقال وزير الشباب والرياضة، "إن وزارة الشباب والرياضة المصرية تضع كافة إمكاناتها لخدمة الشباب العربى من خلال استضافة العديد من الفعاليات على المستوى العربي، والحرص على التوسع فى تقديم الخدمات والأنشطة للشباب العربى فى كافة المجالات".

وقدم الدكتور أشرف صبحى الشكر للسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على الجهد المبذول منهم من أجل العمل على الارتقاء بمنظومة العمل فى ملفات قطاعى الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية .

فيما أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة فى الدول العربية حول دعم الشباب العربى ومستقبله، والعمل على تأهيل الشباب العربى بصورة عملية للمشاركة فى كافة الفعاليات المقدمة فى بلدانهم، فضلاً عن تشجيعهم على الإبداع والإبتكار فى الأنشطة التى يشاركون فيها، والعمل على نشر خبراتهم بين الشباب العربى المشارك فى كافة الفعاليات.

وعقب الاجتماع اصطحب الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة فى جولة تفقدية داخل مركز التعليم المدنى بالجزيرة للتعرف على امكانياته والخدمات التى يقدمها لخدمة الشباب.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو الحداد -عضو اللجنة الفنية الرياضية المعاونة - بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، الاستاذ على عمر عضو الأمانة الفنية بجامعة الدول العربية، الدكتور محمود حسن عضو اللجنة الفنية الشبابية بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.