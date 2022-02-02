اليوم السابع
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البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية وسط حضور شعبى بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 06:46 م
البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية وسط حضور شعبى بالإجراءات الاحترازية قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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استأنف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية منذ قليل، لأول مرة بعد توقف شهر يناير بالكامل بسبب الأعياد والاحتفالات.

وتأتى عظة البابا تواضروس وسط الإجراءات الاحترازية الكاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في دير الأنبا بيشوى في وادى النطرون بمشاركة عدد من الأباء والشمامسة الذين يرتلون الألحان الكنسية المختلفة.

وكان قداسته أعلن خلال آخر عظة له فى شهر ديسمبر عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعى خلال شهر يناير بالكامل، مضيفا أنه يستأنف أول فبراير ربما بحضور الشعب، قائلا: "سنتوقف عن اجتماعنا خلال شهر يناير كالمعتاد، لأنه شهر الأعياد كلها ونحتفل فيه، وبعدها تأتى فى آخره إجازة نصف العام، وبنعمة ربنا نعود يوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وإذا كانت الأمور مواتية نرجع بحضور شعبي بدلًا من المُحاضرات الت على الهواء التي بدون الشعب."

جدير بالذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

ومع بداية جائحة كورونا لجأ قداسة البابا تواضروس الثانى إلى إلقاء العظة الأسبوعية أون لاين من داخل المقر الباباوى دون حضور شعبى.
 

العظة
العظة الأسبوعية للبابا تواضروس

 

بداية العظة
بداية العظة

 

عظة البابا تواضروس
عظة البابا تواضروس

الكنيسه الارثوذكسيه

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الكرازة المرقسية

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