عقار إيفرمكتين المضاد للفطريات لا يمنع الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.. دراسة توضح

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة، عن أن عقار إيفرمكتين المضاد للفطريات لا يمنع الإصابة بأعراض شديدة من فيروس كورونا، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.

وضمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine، ما يقرب من 500 شخص يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكبر كانوا معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد بسبب أعمارهم والأمراض المزمنة السابقة وعولج هؤلاء المرضى في 20 مستشفى حكوميًا ومركز حجر صحي في ماليزيا عام 2021.

تناول نصف المرضى جرعة عالية نسبيًا من الإيفرمكتين الفموي لمدة خمسة أيام، بينما تلقى النصف الآخر - مجموعة المقارنة- علاجًا لأعراضهم، مثل الأدوية الخافضة للحمى وتم رصد الجميع لتطور المرض.

لم يكن هناك اختلاف في النتائج بين المجموعات، كما احتاج عدد أكبر قليلًا من المرضى في مجموعة الإيفرمكتين إلى أكسجين إضافي مقارنةً بأولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا، على الرغم من أن الاختلاف لم يكن ذا دلالة إحصائية.

وكانت هذه هي النتيجة الرئيسية التي درسها الباحثون، لكنهم نظروا أيضًا في ما إذا كان المرضى بحاجة إلى الإقامة في المستشفى ، أو استخدام جهاز التنفس الصناعي ، أو الحاجة إلى العناية المركزة ، أو الموت بسبب العدوى ولم يكن هناك فرق مهم في النتائج بين المجموعة التي تناولت الإيفرمكتين وأولئك الذين حصلوا على العلاج الوهمي.

كانت للدراسة عدة نقاط قوة مهمة:



كانت تجربة معشاة ذات شواهد، المعيار الذهبي للبحث الطبي، حيث يختبر الباحثون تدخلاً ضد العلاج الوهمي.

سجلت الدراسة المرضى الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض كورونا الحاد: أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ولديهم عامل خطر إضافي واحد على الأقل وأعراض خفيفة إلى متوسطة تم استبعاد الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض أو الذين أصيبوا بمرض متقدم.

-تم تسجيل المشاركين فقط بعد أن أكد اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل عدوى كورونا.

كانت تجربة متعددة المراكز أجريت في 20 مستشفى عام ومركز الحجر الصحي لكورونا في ماليزيا بين 31 مايو و 25 أكتوبر 2021.

بالإضافة إلى حقيقة أن الإيفرمكتين لم يعمل، كان لدى الأشخاص الذين تناولوه آثار جانبية أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وكانت هذه الآثار الجانبية في بعض الأحيان شديدة ، بما في ذلك النوبات القلبية وفقر الدم والإسهال التي أدت إلى الصدمة.

قال الباحث الرئيسي الدكتور ستيفن ليم، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى راجا بيرمايسوري بينون في ماليزيا لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن ارتفاع معدل حدوث الآثار الجانبية للإيفرمكتين في دراستنا يثير مخاوف بشأن الاستخدام الواسع لهذا الدواء خارج إطار التجارب السريرية".

وأضاف"يجب أن يتفهم الجمهور أن مواصفات السلامة المرصودة للغاية للإيفرمكتين مرتبطة باستخدامه كدواء مضاد للطفيليات. استخدام الإيفرمكتين كمضاد للفيروسات في ظل كورونا مع اختلافات ملحوظة في الجرعات والمدة وآلية الإجراءات."

خلصت تجربتان سابقتان معشاة ذات شواهد للإيفرمكتين لكورونا من الأرجنتين وكولومبيا ، إلى أنه لا يوجد تأثير كبير على الأعراض أو معدلات دخول المستشفى ، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تقديم النصح باستخدام الإيفرمكتين لعلاج كورونا فقط داخل التجارب السريرية.

وحذرت كل من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام الإيفرمكتين لعلاج كورونا.



