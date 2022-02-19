اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 فبراير 2022 12:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عبد الحليم قنديل: التغيرات المناخية سبب تعرض مصر للطقس السيئ

السبت، 19 فبراير 2022 11:18 م
عبد الحليم قنديل: التغيرات المناخية سبب تعرض مصر للطقس السيئ عبد الحليم قنديل
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب الصحفي، عبد الحليم قنديل، إن مصر تتعرض للطقس السيئ بسبب التغيرات المناخية، ولكن هناك جهودا من الدولة لمواجهة الطقس السيئ وحماية المواطنين من آثارها، معقبا: "الأمطار العام الحالى بلغت الذروة، وهذا بسبب التغيرات المناخية، وقبل سنوات تم تطهير مخرات السيول وتجهيزها لاستقبال مياه الأمطار".

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "الإسكندرية تعرضت لنوات أكثر عصفا وتأثيرا، وهناك مشكلة لعدم تصريف المياه لم يتم حلها حتى الآن، لافتا إلى أن التنمية المحلية حاليا لديها يقظة على غير المعتاد لتصدى للأمطار خلاف ما كان يحدث فى الماضى.

 

وعلى جانب أخر، قال "قنديل" إن الأمم فى مرحلة معينة تحتاج إلى ضبط النمو السكانى وكذلك تحتاج إلى فتح الطريق لزيادة الطريق للنمو السكانى، وكان هناك سياسة طفل واحد ثم الآن تطالب المواطنين أن ينجبوا، ولكن إذا واجهنا خفض النمو السكانى لابد أن نتصدى لوحش الفقر.

 


عبد الحليم قنديل

الطقس

المواجهة

المواطنين

كاتب صحفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة