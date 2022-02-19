عبد الحليم قنديل: التغيرات المناخية سبب تعرض مصر للطقس السيئ

كتب محمد شرقاوى

قال الكاتب الصحفي، عبد الحليم قنديل، إن مصر تتعرض للطقس السيئ بسبب التغيرات المناخية، ولكن هناك جهودا من الدولة لمواجهة الطقس السيئ وحماية المواطنين من آثارها، معقبا: "الأمطار العام الحالى بلغت الذروة، وهذا بسبب التغيرات المناخية، وقبل سنوات تم تطهير مخرات السيول وتجهيزها لاستقبال مياه الأمطار".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "الإسكندرية تعرضت لنوات أكثر عصفا وتأثيرا، وهناك مشكلة لعدم تصريف المياه لم يتم حلها حتى الآن، لافتا إلى أن التنمية المحلية حاليا لديها يقظة على غير المعتاد لتصدى للأمطار خلاف ما كان يحدث فى الماضى.

وعلى جانب أخر، قال "قنديل" إن الأمم فى مرحلة معينة تحتاج إلى ضبط النمو السكانى وكذلك تحتاج إلى فتح الطريق لزيادة الطريق للنمو السكانى، وكان هناك سياسة طفل واحد ثم الآن تطالب المواطنين أن ينجبوا، ولكن إذا واجهنا خفض النمو السكانى لابد أن نتصدى لوحش الفقر.