البزل القطنى.. أفضل طرق تشخيص نزيف الدماغ والتهاب السحايا

كتبت فاطمة خليل

البزل القطني أو النخاعى من الفحوصات المهمة التي توفر معلومات منقذة للحياة في تشخيص مرض التهاب السحايا، والبزل هو إدخال إبرة في القناة الشوكية لتجميع وفحص السائل الذي يحيط بالدماغ والحبل الشوكي (السائل النخاعي الدماغي)، ويطلق عليه "البزل القطني" لأن الإبرة توضع في الجزء القطني من الظهر وتستخدم لثقب الأنسجة لدخول القناة الشوكية.

لماذا يتم عمل البزل القطني؟

يتم إجراء البزل القطني بشكل شائع للحصول على عينة من السائل الذي يحيط بالدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن يكون فحص السائل أمرًا حاسمًا في تشخيص الأمراض مثل التهاب السحايا أو الأمراض العصبية أو آثار الأمراض الجهازية على الدماغ والسائل النخاعي.

يمكن أيضًا إجراء البزل القطني لعلاج الأمراض، وكطريقة لإعطاء المضادات الحيوية أو أدوية السرطان أو عوامل التخدير في القناة الشوكية ويتم إزالة السائل الشوكي أحيانًا بواسطة البزل القطني بغرض تقليل ضغط السائل الشوكي في المرضى الذين يعانون من حالات غير شائعة (مثل استسقاء الرأس بالضغط الطبيعي وارتفاع ضغط الدم الحميد داخل الجمجمة ، على سبيل المثال).

في بعض الأحيان يتم إجراء البزل القطني في المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي للتأكد من عدم وجود أمراض أساسية أخرى.

كيف يتم تنفيذ إجراء البزل القطنى؟

عادة ما يستلقي المرضى على جانبهم لإجراء العملية في كثير من الأحيان ، يتم تنفيذ الإجراء بينما يكون المريض جالسًا ويميل قليلاً إلى الأمام.

بعد حقن التخدير الموضعي في منطقة أسفل الظهر من الظهر، يتم إدخال إبرة طويلة بين عظام العمود الفقري (الفقرات) في القناة الشوكية و(يتم وضع الإبرة بشكل شائع بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة) ويمكن بعد ذلك قياس ضغط السائل النخاعي وإزالة السائل النخاعي (CSF) للاختبار.

ما هو السائل الدماغي الشوكي (CSF)؟

يدور السائل الدماغي النخاعي حول الدماغ والحبل الشوكي (الجهاز العصبي المركزي) يعمل هذا كدعم لطفو الدماغ والحبل الشوكي يساعد دعم CSF على حماية الدماغ من الإصابة.

يظهر السائل الدماغي النخاعي الطبيعي نقيًا ويحتوي على مواد مختلفة، مثل البروتين والسكر (الجلوكوز)، وقليل من الخلايا إن وجدت، كما أن ضغط السائل الشوكي طبيعي عند إزالته لأول مرة.

البزل القطني واختبار التهاب السحايا

البزل القطني هو الطريقة الأكثر شيوعًا للحصول على عينة من السائل في القناة الشوكية (السائل النخاعي أو السائل النخاعي) للفحص، عادة ما يكون تقييم السائل الشوكي ضروريًا للتشخيص النهائي وللمساعدة في اتخاذ قرارات العلاج المثلى (مثل الاختيار المناسب للمضادات الحيوية).

يتم تأكيد التشخيص من خلال نتائج غير طبيعية للسائل النخاعي ، وفي حالة الإصابة ، عن طريق تحديد الكائن الحي المسبب للعدوى.

في مرضى التهاب السحايا ، غالبًا ما يكون السائل الدماغي النخاعي منخفضًا في مستوى الجلوكوز (السكر) وزيادة عدد خلايا الدم البيضاء.

ما هي الأمراض التي يتم تشخيصها بفحص السائل الدماغي النخاعي؟

يمكن استخدام السائل الشوكي المأخوذ من البزل القطني لتشخيص العديد من الأمراض المهمة مثل النزيف حول الدماغ. زيادة الضغط من استسقاء الرأس. التهاب الدماغ أو النخاع الشوكي أو الأنسجة المجاورة (التهاب الدماغ والتهاب السحايا) ؛ أورام الدماغ أو النخاع الشوكي ، إلخ. أحيانًا يمكن أن يشير السائل الشوكي إلى أمراض الجهاز المناعي، مثل التصلب المتعدد.