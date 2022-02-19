إلى أى مدى يمكن أن تنتقل قطرات الجهاز التنفسى المصابة بفيروس كورونا فى الهواء؟

كتبت إيناس البنا

فى عام 2019 ، شهد العالم ظهور عدوى فيروسية قاتلة سببها فيروس كورونا الذى أدى إلى جائحة لا يزال العالم يكافحه، وعلى مر السنين أظهرت العديد من الدراسات خصائص هذا ألفيروس وكيف يؤثر على جسم الإنسان، نظرًا لكونه مرضًا ينتقل عن طريق الهواء، يمكن لفيروس COVID-19 أن ينتقل بسهولة أو ينتقل من شخص إلى آخر فى غضون ثوانٍ ، ولهذا السبب تمكنت هذه العدوى من نشر مخالبها فى كل ركن من أركان العالم تقريبًا فى أى وقت من الأوقات.

إلى أى مدى وكيف يمكن لفيروس COVID السفر فى الهواء؟



الأمراض المنقولة عن طريق الهواء هى فى الأساس تلك المضاعفات الصحية التى تنتشر بسهولة أو يمكن أن تنتقل بسهولة عبر الهواء، فهى مميتة لدرجة أن الأمراض المحمولة جواً تبقى فى الهواء الذى نتنفسه (خاصة فى جزيئات الغبار وقطرات الجهاز التنفسي) هذا عندما يتم استنشاقه من قبل شخص آخر لم يصاب بعد ، يمكن أيضًا أن يصاب بألفيروس وبالتإلى يصاب بالعدوى.

يعد فيروس كورونا أيضًا مرضًا ينتقل عن طريق الجو ، ولكن إلى متى وإلى أى مدى يمكن للفيروس أن يسافر فى الهواء؟ دعنا نسمعها من الخبراء.

وفقًا لدراسة حديثة وفقا لموقع " healthsite"، قد تظل جزيئات الجهاز التنفسى الصغيرة لفيروس كورونا رطبة ومحمولة فى الهواء لفترة أطول وتنتقل إلى مسافة أكبر مما كان يعتقد سابقًا. نعم سمعت ذلك جيدا. نُشرت ورقة بحثية فى دورية International Communications in Heat and Mass Transfer ، وقد ألقت نظرة طويلة على الرذإذ الذى يكسو الرذاذ التنفسى الذى ينفثه الناس من رئتيهم.

قال الباحثون إن الرذاذ يسمح للعديد من الفيروسات بالآنتقال إلى أماكن أبعد مما كانت ستسفر عنه لولا ذلك، مما يمكنها من الانتقال من شخص إلى آخر، وكانت الحكمة التقليدية هى أن القطرات الصغيرة جدًا والمتطايرة التى يبلغ حجمها بضعة ميكرونات فقط ، مثل تلك التى تنتج فى الرئتين ، تجف فى الهواء على ألفور تقريبًا ، وتصبح غير ضارة. ومع ذلك ، فإن الدراسة الأخيرة لديها شيء آخر لتقوله.

فقد وجد فريق PNNL أن القشرة المخاطية التى تحيط بقطرات الجهاز التنفسى تقلل على الأرجح من معدل التبخر ، مما يزيد من الوقت الذى تبقى فيه الجزيئات ألفيروسية داخل القطرات رطبة.

يمكن للفيروس أن ينتقل حتى 200 قدم



نظرًا لأن الفيروسات المغلفة مثل كورونا لها طلاء دهنى يجب أن يظل رطبًا حتى يصبح الفيروس معديًا ، فإن التبخر البطيء يسمح للجزيئات ألفيروسية بأن تكون معدية لفترة أطول، قدر فريق البحث أن القطرات المغلفة بالمخاط يمكن أن تظل رطبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة وتنتقل لمسافة تصل إلى 200 قدم.

عن الدراسة ، قال المؤلف "هناك تقارير عن إصابة أشخاص بفيروس كورونا فى اتجاه الريح لشخص مصاب أو فى غرفة بعد عدة دقائق من خروج الشخص المصاب من تلك الغرفة"، وأضاف: "إن ألفكرة القائلة بأن ألفيروسات المغلفة قد تظل رطبة بشكل جيد وبالتإلى معدية تمامًا على مسافات كبيرة تتفق مع ملاحظات العالم الحقيقي، ربما تستمر قطرات الجهاز التنفسى المعدية لفترة أطول مما أدركنا."