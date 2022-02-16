26 مرشحا فى التجديد النصفى لنقابة المهندسين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ، القائمة النهائية بأسماء المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها يوم الجمعة 25 فبراير الجاري، والتي بلغت 26 مرشحًا بعد غلق باب الترشيح، وتلقي التنازلات، والطعون، و تجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في كفر الشيخ، على مقعد النقيب الفرعي، و7 أعضاء مكملين في 3 شعب مختلفة، وذلك بعد مضي 4 سنوات على انتخابهم، وهم مقعد عضو عن شعبة الكهرباء، و5 مقاعد عن شعبة مدني، ومقعد واحد عن شعبة عمارة.

ترشح على مقعد النقيب الفرعي 4 مرشحين، هم: عبدالسميع عبدالقادر يوسف أحمد النقيب الحالي، وحمدي أحمد حامد محمد يوسف، وإبراهيم بسيوني شلبي النجار، وبثينة الحسيني عبد الجواد شليل.

وترشح مقاعد العضوية الخمسة عن شعبة «مدني»، 14 مهندسًا هم: حسام السعيد على هميسة، ورضا محمد أحمد على شمس الدين، وأحمد عبدالرحمن أحمد الدميري، وأحمد صبحي عوض السيد خليل، وسامي هنداوي على هنداوي، ومدحت سنوسي عبدالله الطرابلسي، وعلاء الدين حمدان السيد عشري، وفرج مصطفى إسماعيل السيد، وروايح على عبداللطيف الفخراني، وإيمان عادل يوسف السيد الشربيني، وتفيدة عبدالعاطي عبد المعطي عبدالخالق، وفتحي صلاح عبدالجليل أحمد العساسي، ومحمد جلال جاد الرب مغازي، وأحمد محمد عبدالسلام اللواتي.

وترشح على مقد شعبة عمارة، 4 مرشحين، رائف أحمد خليل بدوي، وخالد السيد خالد إبراهيم، وأحمد حسن السيد عبدالباقي عيسوي، ووفائي محمد بسيوني الشناوي.

وترشح على مقعد عضو عن شعبة الكهرباء، 4 مرشحين، حاتم عبدالحميد بسيوني عبدالحميد، ووائل محمد صبحي أبوشعيشع، وأحمد فتحي أحمد محمد أبوعامر، وسامح ويصا كامل عبدالقدوس.