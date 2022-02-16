وفاة المناضل السيناوى عبدالله زايد عن عمر 65 سنة ودفنه بمقابر الإسماعيلية

شمال سيناء ـ محمد حسين

توفى المناضل السيناوى عبدالله زايد عيد جهامه من عشيرة الجهامات قبيلة الترابين بمناطق وسط سيناء، وأعلنت أسرة المناضل وفاته بعد معاناة مع المرض فى محافظة الإسماعيلية، ودفنه فى مقابر منطقة " العالى " بالإسماعيلية .



ونعت جمعية مجاهدى سيناء البطل أبو زايد الذى رحل بعد رحلة حياة عامرة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الاسرائيلى لسيناء .



وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، أن البطل الراحل من بين ابطال ابناء قبائل سيناء، الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال اسرائيل لسيناء .



وأضاف إنه تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لجهوده الوطنية، لافتا إلى أنه توفى عن عمر يناهز 65 عاما فى محافظة الاسماعيلية بعد معاناة لفترة من المرض ودفن فى مقابر منطقة " العالى " بمحافظة الإسماعيلية، وفيها يتلقى ذويه واسرته العزاء حيث يصل اليهم تباعا كافة الرموز والقيادات لتقديم واجب العزاء فى رحيل هذا البطل .



واشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء ،إن البطل عضو جمعية مجاهدى سيناء، و كان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين فى مناطق سيناء أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة .



وقال ان لهذا الرجل بصمة نضالية، وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ، وهو دور مهم اضافة لدوره كرمز مجتمعى بارز.





المناضل السيناوى عبدالله زايد عيد جهامه







