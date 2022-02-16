وزير الاتصالات: معدل نمو القطاع 16.5% وهو الأعلى بين قطاعات الدولة

ماجد تمراز

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن وزيرة التخطيط استعرضت اليوم ملامح الربع الثاني من السنة المالية الحالية، ومعدل نمو قطاع الاتصالات 16.5%، وهو أعلى قطاعات الدولة نمواً، مشيرا إلى أن ذلك جهد العاملين في الوزارة بكل أطيافهم وفروعهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "ذلك ينعكس على أكثر من وجه، ينعكس على فرص العمل وقدرتي على تصدير الخدمات الرقمية، والصادرات الرقمية هي كل ما يتعلق بخدمة يجريها شخص في مصر لشخص آخر خارج مصر، والنمو مع الصادرات الرقمية يعني زيادة حجم المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتضمن مراكز تدريب تنشأ وجامعات ومشروعات لرقمنة خدمات الدولة وأرشفة مستندات الدولة وغيرها من المشروعات".

وقال: "فكرة التعهيد هو أن شركة أجنبية تقيم مركز تقني في مصر، يعين متخصصين مصريين في المركز، يقومون بعمل مشروعات في مجال الاتصالات بعملاء خارج مصر، وتلك المشروعات تتراوح في صعوبتها وتعمقها، وتشمل منظومات برمجة وتصميم الكتروني ودوائر لجهات خارج مصر وغيرها".

وتابع: "الشركات العالمية بدأت في تتنبه أن مصر في السنوات الأخيرة ركزت تركيزا ضخما على التنمية البشرية والتدريب وإخراج كوادر من المتخصصين في كافة أطياف تكنولوجيا الاتصالات، فبدأنا في تطوير الاستراتيجية لجذب تلك الشركات من خلال تسهيلات تمكنهم من إقامة مراكز للتعهيد في مصر".