واشنطن وطوكيو تبحثان الجهود والاستعدادات للتحرك بسرعة لدعم اقتصاد أوكرانيا

أ.ش.أ

بحثت الولايات المتحدة واليابان الجهود والاستعدادات للتحرك بسرعة وحسم لدعم الاقتصاد الأوكراني، لردع روسيا عن المزيد من الأعمال العسكرية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، في مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرها الياباني موري تاكيو أكدا خلالها دعمهما الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وأهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان لأمن وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم.

وناقش الدبلوماسيان، بحسب البيان، التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة واليابان، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في 21 يناير الماضي، وأكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ونظيرها الياباني أهمية التعاون العالمي لإنهاء جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وجدد المسؤولان التأكيد على أهمية استمرار التعاون الأمريكي الياباني في إحراز تقدم نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل، كما ناقش الجانبان الطبيعة المزعزعة للاستقرار لإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية الأخيرة.

وسلطت شيرمان الضوء على استعداد الولايات المتحدة للقاء كوريا الشمالية بدون شروط مسبقة، ودعت بيونج يانج إلى الانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة.

كما شددت على أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بشأن كوريا الشمالية، وكذلك في معالجة العديد من الأولويات المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.