"نوعية المنيا" تنظم أول معرض صور إلكترونى عن تطوير قرى حياة كريمة

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة المنيا عن إطلاق أول معرض صور فوتوغرافي إلكتروني، بعنوان "حكاية ضوء"، للدكتورة إيمان الشريف، الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم، ويستعرض ملامح تطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلي استعراض بانوراما حرب أكتوبر، والحرف اليدوية، والمعالم الأثرية والسياحية والطبيعية.

وانطلق معرض "حكاية ضوء" الذي أعدته ونفذته الدكتورة إيمان زكي الشريف وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، بالإشتراك مع طلاب الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا التعليم، تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام الدين صادق فرحات نائبه لشؤون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة إيمان الشريف إنها أعدت ونفذت معرض "حكاية ضوء"، تحت إشراف الدكتور أحمد سعيد عميد الكلية، والدكتورة زينب أمين رئيس قسم تكنولوجيا التعليم وعميد الكلية السابق، ويعد أول معرض صور فوتوغرافي إلكتروني بجامعة المنيا تنفيذا لسياسة التحول الرقمي، بعد ظهور جائحة كورونا التي فرضت تطبيق التباعد الإجتماعي، حيث يضم نحو 90 صورة فوتوغرافية متنوعة محملة علي رابط إلكتروني وبالضغط علي الرابط تظهر الصفحة الرئيسية وتحتوي علي 7 أقسام هي: الفنون، الطبيعة، بانوراما حرب أكتوبر، فلاش باك، الأثار، الحرف اليدوية، وأخيرا ملامح تطوير الريف المصري قبل وأثناء وبعد تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت وكيل الكلية، أن المعرض سلط الضوء علي إنجازات حققتها الدولة خلال فترة قصيرة، وخاصة التطوير الكبير الذي غير ملامح الحياة في الريف المصري بعد إطلاق مبادرة "حياة كريمة" ومشروعاتها التنموية التي تجلت علي أرض الواقع في كافة القطاعات الخدمية فكانت محل إشادة من الجميع، بالإضافة إلي استعراض الحرف اليدوية والتراثية والشعبية المنتشرة في كافة ربوع مصر، ونوهت أن المعرض يساهم في خلق سوق عمل غير نمطي أمام طلاب قسم تكنولوجيا التعليم، حيث يؤكد علي أهمية الصورة الرقمية، من خلال تدريب الطلاب علي معالجة الصورة، وإستخدام تقنيات التصوير الرقمي ومنها: الفوتوشوب واللايت رووم، لإنتاج معرض إلكتروني بإستخدام برامج متخصصة، كما أن المعرض الإلكتروني هو الأول من نوعه في جامعة المنيا، ويراعي تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من التجمعات والأنشطة والفعاليات حفاظا علي صحة وسلامة الجميع، من خلال إقامة معارض إلكترونية بدلا من التقليدية التي تقام داخل الأماكن المغلقة.