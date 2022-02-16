اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى المنيا.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:43 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى المنيا.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالإسم ورقم الجلوس بالمنيا، وذلك بعد اعتمادها من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح بالمدارس الرسمية والمنازل بلغت 70.92%، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد مختار وكيل لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ على حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111606 طالباً، حضر منهم 107599 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 76313 طالباً، بنسبة نجاح 70.92%.

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