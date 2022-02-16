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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح 70.92%

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:50 م
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح 70.92% جانب من توقيع النتيجة
المنيا -حسن عبد الغفار

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اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 للشهادة الإعدادية ، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 70.92%، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة ، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد مختار، وكيل لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

أكد المحافظ على حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111606 طالباً، حضر منهم 107599 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 76313 طالباً، بنسبة نجاح 70.92%.


نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا

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