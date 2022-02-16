اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:51 م
نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية للعام الدراسى 2021/ 2022، وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجاءت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 89.4% وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية المهنية 92.7%.

 

ويذكر بأن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان هذا العام بلغ 121 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، بالصف الثالث الإعدادى "الشهادة الإعدادية" بمحافظة الدقهلية، أدوا الامتحانات وسط إجراءات احترازية وارتداء الكمامات.

 

وينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد اعتمدها بنسب نجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه، حيث يتيح "اليوم السابع" نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

 

 

للاطلاع على النتيجة اضغط هنا..

 

 


نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 البحيرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة البحيرة

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه البحيره

نتيجه تالته اعدادي

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم

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