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ملك بلجيكا لويس فيليب يستقبل الرئيس السيسى بالقصر الملكى

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:12 م
ملك بلجيكا لويس فيليب يستقبل الرئيس السيسى بالقصر الملكى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل ملك بلجيكا لويس فيليب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الملكي البلجيكى، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
وكان الرئيس السيسي، توجه صباح أمس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجارى بمقر الاتحاد الأوروبى".
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الأفريقية / الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

السيسي

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