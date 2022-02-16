اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:00 ص
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مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "التجارة بمصر فى القرن الثانى الميلادى"

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:00 ص
مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "التجارة بمصر فى القرن الثانى الميلادى" مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان (التجارة فى مصر فى القرن الثانى الميلادي: من خلال الوثائق البردية والعملة السكندرية) تلقيها الدكتورة إيمان زغلول، مستشار رئيس قطاع المتاحف (سابقًا) بوزارة السياحة والآثار، وذلك اليوم الأربعاء 16 فبراير، الساعة الواحدة ظهراً، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات فى مكتبة الإسكندرية.

 

تتناول المحاضرة الدور المحورى والهام الذى لعبته مصر على الصعيد التجارى فى عصر الإمبراطورية الرومانية، وكيف احتلت مصر مركز الصدارة فى مجال التجارة بفضل موقعها المتوسط الممتاز على طريق التجارة بين الشرق والغرب فلم تقتصر تجارة مصر الخارجية على ما تنتجه مصر محليًا، فقد كانت البضائع تُجلب إلى مصر من جميع أرجاء العالم، ثم يعاد تصنيعها وتصديرها ثانية إلى الأسواق الخارجية.

 

وسيتم أيضًا إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية فى مصر من خلال نماذج شيّقة لبرديات قديمة ولمناظر مصورة على العملة، وغيرها من الأدلة الأثرية على التاريخ المزدهر لمصر ومدينة الإسكندرية فى مجال التجارة خلال العصر الرومانى وخاصة فى القرن الثانى الميلادي.

 

تأتى المحاضرة فى إطار فعاليات الموسم التاسع للبرنامج الثقافى لمشروع الإسكندرية بقطاع المكتبات؛ ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين فى دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربى لمصر، وتتبع تأثيرها العلمى والفكرى والحضارى عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.


مكتبة الإسكندرية

الوثائق البردية

العملة السكندرية

المتاحف

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