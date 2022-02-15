قطع المياه عن بعض مناطق مدينة المنصورة غدا لمدة 12 ساعة

الدقهليه شريف الديب

أكد اللواء صبرى محمد عبده، رئيس حى غرب المنصوره، انه بناءا على تعليمات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال تطهير الخزان الأرضى للمرشحات الإنجليزى بالمحطة القديمة بشرق المنصورة، وذلك غدا الأربعاء 16/2/2022، لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءً.

الأمر الذى سوف يستدعى إيقاف المحطة، و قطع المياه عن المناطق التالية:

مجمع المحاكم - أجزاء من شارع عبد السلام عارف - أجزاء من الدراسات وكفر البدماص - توريل القديمة - المختلط - شارع بورسعيد - مساكن الشناوي.

و طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وقت انقطاع الخدمة .