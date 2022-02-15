اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة المنصورة غدا لمدة 12 ساعة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:00 ص
قطع المياه عن بعض مناطق مدينة المنصورة غدا لمدة 12 ساعة قطع المياه - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء صبرى محمد عبده، رئيس حى غرب المنصوره، انه بناءا على تعليمات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال تطهير الخزان الأرضى للمرشحات الإنجليزى بالمحطة القديمة بشرق المنصورة، وذلك غدا الأربعاء 16/2/2022، لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءً.

الأمر الذى سوف يستدعى إيقاف المحطة، و قطع المياه عن المناطق التالية:

مجمع المحاكم - أجزاء من شارع عبد السلام عارف - أجزاء من الدراسات وكفر البدماص - توريل القديمة - المختلط - شارع بورسعيد - مساكن الشناوي.

و طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وقت انقطاع الخدمة .

 

 

 


الدقهليه

مياه الدقهلية

قطع المياه بالمنصورة

حى غرب المنصوره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة