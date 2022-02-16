مصرع 3 أشقاء بينهم توأم فى حريق شقة سكنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشقاء مصرعهم، من الأسرة المصابة في حريق اشتعل بشقتهم بشارع مراد في الجيزة، بينما ما زال شقيقهم ووالديهم يتلقون العلاج بالمستشفى، نتيجة إصابتهم باختناق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بشارع مراد، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتبين اشتعال حريق بشقة، مما أسفر عن مصرع 3 أشقاء، بينهم توأم يبلغ من العمر 6 سنوات، بينما أصيب والدهم وشقيقهم الرابع، وتم نقلهم إلى المستشفى.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، في غرفة نوم الأطفال، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.