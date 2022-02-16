اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشقاء بينهم توأم فى حريق شقة سكنية بالجيزة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:49 ص
مصرع 3 أشقاء بينهم توأم فى حريق شقة سكنية بالجيزة حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 3 أشقاء مصرعهم، من الأسرة المصابة في حريق اشتعل بشقتهم بشارع مراد في الجيزة، بينما ما زال شقيقهم ووالديهم يتلقون العلاج بالمستشفى، نتيجة إصابتهم باختناق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بشارع مراد، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتبين اشتعال حريق بشقة، مما أسفر عن مصرع 3 أشقاء، بينهم توأم يبلغ من العمر 6 سنوات، بينما أصيب والدهم وشقيقهم الرابع، وتم نقلهم إلى المستشفى.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، في غرفة نوم الأطفال، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


حريق شقة

مصرع 3 اشقاء

حريق بالجيزة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة