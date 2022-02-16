اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:38 م
أكرم القصاص
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:15 م
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - أن عشرات المُستوطنين وطلاب المعاهد الدينية اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته برفقة حاخامات قدموا شروحا مزورة حول أسطورة الهيكل المزعوم.


ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بشكل شبه يومي، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا


المسجد الأقصى

فلطسين

الاحتلال الإسرائيلى

الانتهاكات الإسرائيلية

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