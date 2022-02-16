اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:46 م
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مرفق الكهرباء يوضح الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية لتوصيل التيار للمنشآت السكنية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:16 م
مرفق الكهرباء يوضح الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية لتوصيل التيار للمنشآت السكنية مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل، الفرق بين التكلفة النمطية والفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية وفقا للقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض للمنشآت السكنية، وفيما يلى الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية:
 
1- ويقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض حتى مسافة 100 متر من مصدر التغذية، بالإضافة إلى أجور التركيب وضريبة القيمة المضافة.
 
2- ويقصد بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية إجمالي قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة +4% من إجمالي قيمة توريد المهمات(مصاريف النقل والتخزين) + 3% من إجمالي قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + % ضريبة قيمة مضافة من قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + إجمالي تكلفة التركيب +% ضريبة قيمة مضافة على إجمالي قيمة تكلفة التركيب.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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