مراكز ومدن الشرقية تكثف جهودها لرفع القمامة والإشغالات من الشوارع.. صور

الشرقية – إيمان مهنى – أحمد مرعى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، وصيانة أعمدة الإنارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة الأعمال ورفع مستوى النظافة العامة بنطاق المركز ، و تواصل رئاسة المركز متابعة توسعة الطريق الموازي لكوبري العصلوجي لتيسير حركة مرور السيارات و المواطنين ، كما قامت الوحده المحليه بشوبك بسطه برفع مخلفات القمامه والتراكمات من أمام قريه شوبك بسطه وقريه الطاهره ودوران أبو الأخضر من الطريق العام الزقازيق / أبو حماد من الإتجاهين.

كما قامت رئاسة الوحده المحليه ببنى عامر برفع المخلفات والتراكمات من على الطرق ومدخل القرى للإرتقاء بمستوى النظافة، كما تم تنفيذ أعمال النظافه اليوميه منذ الصباح الباكر على طريق هريه الجديد والقديم ومدخل هريه والمسلمية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بأعمال تمهيد الطرق والنظافة في الأماكن الآتية (( الواجهة - النافورة - الساحة الشعبية - شارع المركز - شارع ترعة سراج - صيدناوي - خليج الرمل - أمام البنك الأهلي المصري - أمام بنك القاهرة - أمام بنك مصر - أمام محكمة الحسينية الجديدة والقديمة - شارع المرور - أمام المواقف )) وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري اللائق.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات وقسم الإنارة بعمل صيانة للأعمدة وكشافات الإنارة العامة بعزبة سعدون التابعة لمدينة القنايات ، فضلاً عن غسل السور الحجري والبلدورات والأرصفة و ري الأشجار والنباتات من مدخل المدينة إتجاه مدينة الزقازيق ، كما تم نقل المخلفات والتراكمات من جميع نقاط التجميع بالمدينة و نقل 40 طن مخلفات من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بالخطارة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال قسم الإنارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( الإنتاج - المنيسى - فاقوس البلد - عزبة أبو خليل - مساكن أحمد حلمي - المنيا ومحيط معهد الآثار ومساكن المنيا القديمه والجديده ونادي المنياء - منطقة المطحن والسكه الحديد والرى - أنقيزه - ترعة الديدامونيه - محيط المطرانيه - منطقة كنيستى ملاك ومريم - إصلاح كشك التسمين ) ، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

أما رئاسه مركز ومدينه أبو حماد فقد قامت بحمله لرفع الإشغالات وضبط الباعه الجائلين بوسط المدينه لمنع التكدسات والإختناقات المروريه ، حيث تم رفع 573 حالة إشغال وتحرير 8 محاضر وضبط 16 حالة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة لإزالة الإشغالات لضبط الشارع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير برفع كفاءة منظومة النظافة والعامة وتم رفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة و رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية، وتابعت رئاسة حي أول الزقازيق أعمال النظافه ورفع القمامة وذلك بشارع فاروق وشارع الجلاء وشارع محمد حسين وشارع المعهد الدينى وشارع الحسينيه وشارع الفلوجه وشارع سعد زغلول وميدان عرابى وميدان التحرير ، كما قامت رئاسة الحي بمتابعة إعمال إنشاء بلاعات وخطوط صرف مياه الأمطار بشارع مدرسه الناصريه بحي الزهور، كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة اليومية بمداخل المدينة ورفع المخلفات من المداخل الرئيسية.



مراكز ومدن الشرقية تكثف جهودها لرفع تراكمات القمامة (1)



مراكز ومدن الشرقية تكثف جهودها لرفع تراكمات القمامة (2)