مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وإيناب سيبترول التشيلية لتدريب الكوادر الشابة

كتبت -مروة الغول

خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للبترول " إيجبس 2022 " شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير بابلو ارياران سفير تشيلي بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيناب سيبترول التشيلية إحدى الشركات العاملة بمصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لإبرام اتفاق مشترك لوضع برنامج تدريبي للكوادر الشابة في قطاع البترول، والذين تم اختيارهم خلال برامج بناء القدرات التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع.

ويتلقى المتدربون تدريباً شاملاً يتماشى مع المعايير الدولية وأحدث الممارسات فى قطاع البترول، ما يؤدى إلى إثراء خبرتهم المهنية وينعكس إيجابياً على أدائهم وبيئة عملهم.

وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى، والمهندسة دينيس أبودنين بوتو الرئيس التنفيذي لشركة إيناب والمدير العام لإيناب سيبترول في مصر.