وزير البترول يلتقى ممثلى الشركات الإيطالية المشاركة فى مؤتمر "إيجبس"

كتبت -مروة الغول

التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بممثلي الشركات الإيطالية المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول ( إ يجبس 2022 ) بحضور السفير ميكيللى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة.

وخلال اللقاء أكد المهندس طارق الملا، أن إيطاليا شريك مهم لمصر في صناعة البترول والغاز، والتى تشهد العديد من الشراكات مع مؤسسات إيطالية في مقدمتها مجموعة إينى العملاقة التي تعد اكبر منتج للبترول والغاز في مصر وتأتي في صدارة الشركات الإيطالية التي تضخ استثمارات فى الاقتصاد المصرى.

وأعرب الملا عن ترحيبه بمشاركة عدد كبير من الشركات الإيطالية فى مؤتمر ومعرض إيجيبس هذا العام بما يعد فرصة جيدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في صناعة البترول والغاز المصرية التي تعد صناعة عريقة تستند إلى خبرات متراكمة و كوادر مؤهلة ولديها سوق واسعة ومتنامية.

وفي هذا الإطار ألقى الوزير الضوء خلال اللقاء على أبرز المقومات والفرص فى مجالات وأنشطة قطاع البترول فى البحث والاستكشاف وصناعتي تكرير البترول والبتروكيماويات ومشروعات التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى وكفاءة استخدام الطاقة ومشروعات إزالة الكربون، لافتا إلى استراتيجية التطوير والتحديث الشامل لاساليب العمل بهذه الأنشطة والتوسع كذلك في عمليات التحول الرقمي وتطبيق التقنيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية.

وأضاف أن هذا التحول الكبير في منظومة عمل القطاع والإصلاحات الاقتصادية المهمة التي نفذتها الدولة يترك مردودا ايجابيا على جذب المزيد من الإستثمارات ويجعل مصر محط أنظار المستثمرين.

ولفت الملا إلى أن التوسع فى صناعة وبرامج استخدام الغاز الطبيعى يأتى فى إطار جهود تحقيق التحول في مجال الطاقة، لافتا إلى أن مشروعات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون من الوقود تتيح فرصا جيدة للشركات الإيطالية فى مصر، ودعا الوزير الشركات الإيطالية والشركات العالمية المختلفة للطاقة إلى مشاركة قطاع البترول فى هذا المجال، مؤكدا على الاهتمام الكبير بتطويره فى مصر، والمضي قدما فيه لمواكبة توجهات الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال السفير الإيطالي ميكيللى كوارونى إن مصر سوق واعد وكبير وأصبح مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، مؤكدا علي أهمية تعزيز علاقات التعاون مع مصر في مجال الطاقة، وأضاف أن مشاركة ٤٩ شركة إيطالية في مؤتمر ومعرض ايجبس هي الأكبر من نوعها للشركات الإيطالية فى الأحداث التي تستضيفها مصر.