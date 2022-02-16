اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مذكرات تفاهم لهيئة البترول وأرامكو وTGS

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:35 م
مذكرات تفاهم لهيئة البترول وأرامكو وTGS جانب من التوقيع
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عدة مذكرات تفاهم خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات ارامكو للتجارة وتيناريس جلوبال سيرفيسيز TGS للتعاون فى مجالات توريد امدادات الزيت الخام والمنتجات ومجالات توفير التكنولوجيات الحديثة والحلول الرقمية وتدريب الكوادر.

وقع مذكرة التفاهم الأولى الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس ابراهيم البوعينين رئيس شركة أرامكو للتجارة وتقضى بتعزيز التعاون بين الجانبين فى امدادات الزيت الخام وتجارة وتداول المنتجات البترولية.
 
وقع المذكرة الثانية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورينوار ريزينجى وكيل شركة TGS وتهدف إلى تحديث وتطوير وسائل توفير وشراء المهمات وتوفير تكنولوجيات حديثة وتنفيذ حلول رقمية للتخطيط والتوقع للاحتياجات المستقبلية وكذلك توفير برامج تدريبية لكافة الشركات التابعة لهيئة البترول على النظم العالمية اللوجستية للتخزين والسلامة المهنية.

الرئيس السيسى

مؤتمر مصر الدولى للبترول

معرض مصر الدولى للبترول

إيجبس 2022

مؤتمر إيجبس 2022

معرض إيجبس 2022

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة