اليوم السابع
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محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضى أملاك الدولة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:56 م
محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضى أملاك الدولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى – أحمد مرعى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء، ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين، والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى هذا الإطار استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام ما تم تحريره من عقود تقنين، حيث تم تحرير (9120) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (2440) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و353 طلبا منها عدد  14 ألفا و421 طلبت صالح للتقنين وعدد (2932) طلبا غير صالح للتقنين، مشيرا إلى أن إستكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة  وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون (241) لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملا.


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