محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولى الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع.. صور

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لمسئولي قطاعات الكهرباء وعدد من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديروا عموم الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، وتناول "مختار" خلال اللقاء عددا من الموضوعات التي تتعلق بخدمات الكهرباء والإنارة بنطاق المحافظة خاصة فيما يتعلق بخدمات الإنارة العامة بالشوارع بنطاق المراكز والمدن والأحياء بهدف تقديم خدمة مميزة لمواطني الدقهلية.

تم مناقشة واستعراض مصادقات الكهرباء وحسابات وفواتير الاستهلاك للإنارة العامة بالشوارع، حيث أكد مختار علي ضرورة قيام لجان المتابعة بعمل المراجعات الدورية للمصادقات حرصا علي حقوق الجميع.

وأكد "مختار" علي ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الوحدات المحلية وقطاع الكهرباء لتذليل العقبات واتخاذ كل مايلزم من إجراءات تستهدف النهوض بخدمات الانارة العامة بالشوارع بنطاق المحافظة.

حضر الاجتماع المهندس عبد الناصر عبد الفتاح رئيس قطاع جنوب الكهرباء، والمهندس فتوح عبد الفتاح رئيس قطاع شمال الدقهلية، واللواء سمير صبري رئيس حي شرق المنصورة، وعبد الفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ميت غمر وهاني أحمد نائب رئيس حي شرق، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية،وباسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة ،ومسئولو هندسات الكهرباء والمتابعة والصيانة والشئون المالية بقطاعات الكهرباء بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم، في كافة القطاعات بالمحافظات ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع (1)



محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع (2)



محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع (3)