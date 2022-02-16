اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولى الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع.. صور

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:33 م
محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولى الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع.. صور محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بالإنارة
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لمسئولي قطاعات الكهرباء وعدد من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديروا عموم الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، وتناول "مختار" خلال اللقاء عددا من الموضوعات التي تتعلق بخدمات الكهرباء والإنارة بنطاق المحافظة خاصة فيما يتعلق بخدمات الإنارة العامة بالشوارع بنطاق المراكز والمدن والأحياء بهدف تقديم خدمة مميزة لمواطني الدقهلية.

تم مناقشة واستعراض مصادقات الكهرباء وحسابات وفواتير الاستهلاك للإنارة العامة بالشوارع، حيث أكد مختار علي ضرورة قيام لجان المتابعة بعمل المراجعات الدورية للمصادقات حرصا علي حقوق الجميع.

وأكد "مختار" علي ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الوحدات المحلية وقطاع الكهرباء لتذليل العقبات واتخاذ كل مايلزم من إجراءات تستهدف النهوض بخدمات الانارة العامة بالشوارع بنطاق المحافظة.

حضر الاجتماع المهندس عبد الناصر عبد الفتاح رئيس قطاع جنوب الكهرباء، والمهندس فتوح عبد الفتاح رئيس قطاع شمال الدقهلية، واللواء سمير صبري رئيس حي شرق المنصورة، وعبد الفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ميت غمر وهاني أحمد نائب رئيس حي شرق، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية،وباسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة ،ومسئولو هندسات الكهرباء والمتابعة والصيانة والشئون المالية بقطاعات الكهرباء بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم، في كافة القطاعات بالمحافظات ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع (1)
محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع (1)

 

محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع (2)
محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع (2)

 

محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع (3)
محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع (3)

 

محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع (4)
محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي قطاعات الكهرباء النهوض بإنارة الشوارع (4)

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

كهرباء الدقهليه

الوحدات المحلية

إنارة الشوارع

قطاعات الكهرباء

محافظ الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية يستقبل فريق الكونغ فو بنادى اتحاد المنزلة قبل السفر لروسيا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:17 م

الشاب عادل يتحدى إعاقته الحركية ويحصد المركز الأول ببطولة الجامعات للكاراتيه.. لايف

الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:14 م

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:51 م

نتيجة الإعدادية.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 89.4%

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:22 م

قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات بمنية النصر فى الدقهلية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:00 ص

قطع المياه اليوم عن بعض مناطق مدينة المنصورة لمدة 12 ساعة.. تفاصيل

الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:00 ص

مديرية تعليم الدقهلية تختار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:47 م

قطع المياه غدا بمنية النصر بالدقهلية 10 ساعات لوجود كسر بالخط الرئيسى

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:54 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة