محافظ البحيرة: حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجارى

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المهندس مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى والوحدات المحلية حملات تموينية على الأسواق بمراكز( رشيد - كوم حمادة - ايتاى البارود - دمنهور - حوش عيسى).

بالمرور على مركز ومدينة حوش عيسى تم ضبط 8 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن - 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 128 كيلو زيت طعام و2 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي - 6 كيلو كبدة وكيلو وكلاوى و2 كيلو برجر منتهى الصلاحية، 54 عبوة مبيدات مجهولة المصدر - 5 صفائح سمن - مبيدات زراعية بدون فواتير - 3 محلات جزارة تعرض لحوم مكشوفة معرضة للتلوث- 6 محلات سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبالمرور على مركز ومدينة دمنهور، تم ضبط 25 بنطلون جينز وجاكت للإعلان عن بيعها بأسعار وهمية ومخالفة للبيع بالسعر المعلن عنه بالاوكازيون، 195 عبوة مستحضرات تجميل داخل أحد المحلات التجارية الكبرى - 12 محل ملابس وشركات كبري لعمل اوكازيون وهمي .

ومركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 11 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 4 محاضر عدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف وميعاد العمل.

وبمركز ومدينة رشيد تم ضبط 7 محاضر مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار يترواح من 6 إلى 14 جرام للرغيف الواحد، كما تحرر محضر لمخبز لعدم وجود سجل الزيارات، كما تم ضبط 5 محلات ملابس وشركات كبرى لعمل اوكازيون وهمي بدون الحصول على ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تدعيم محافظة البحيرة بعدد 53000 أسطوانة غاز لتغطية احتياجات المواطنين والضمان عدم حدوث اختناقات او أزمات، وتم توزيعها على مراكز المحافظة حسب الكثافة السكانية.