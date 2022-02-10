ضبط 31 ألف عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة رقابية بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 28800 عبوة شاي مجهولة المصدر ،وتم سحب عينات لإرسالها للمعامل والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك من عدمة، والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 3100عبوة حلوي اطفال مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة فى هذا الشأن.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بالبحيرة.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى، مشددا على ضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .