محافظ أسوان يستقبل أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

أسوان – عبد الله صلاح

استقبل اللواء أشرف محافظ أسوان وفد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، بحضور أعضاء المجلس بأسوان، وذلك انطلاقاً من حرصه المستمر للتواصل مع لجان مجلس النواب المختلفة أثناء زيارتها للمحافظة للوقوف على أهم المعوقات والمشاكل فى القطاعات الخدمية المختلفة ونقل نبض الشارع لدفع عجلة العمل وتلبية المطالب الجماهيرية على أكمل وجه.

ورحب اللواء أشرف عطية بأعضاء اللجنة و زيارتهم للمحافظة ، مقدماً شكره لكافة لجان مجلس النواب ولرئيس المجلس الدكتور حنفى الجبالى حرصهم للوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاعى الزراعة والرى بالمحافظة من أرض الواقع مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يعود بالنفع والخير فى القريب العاجل على أبنائها الذين يحتاجوا منا جميعاً تنفيذيين وبرلمانيين لتضافر كافة الجهود وتكاتفها لحل مشاكل المزارعين بمختلف الأساليب الحديثة التى تحقق الصالح العام.

وأكد أشرف عطية على أننا نسعى لاستكمال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ومنها إستكمال مشروع تغطية مصرف السيل ضمن مشروعات وزارة الرى لأنه يعتبر أكبر بؤرة تلوث في الجانب الشرقى لمدينة أسوان ، بجانب إدراج إستكمال رفع كفاءة وتحديث محطات الرى وشبكات المصارف والترع ، وهو الذى يتوازى مع دعم المزارعيين والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وخاصة في مشروعات شباب الخريجين والإستصلاح الزراعى.

وأشار إلى أنه تم استثمار أكبر مظلة تنموية في تاريخ مصر الحديث وهى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، وخاصة بعد توجيهات رئيس الجمهورية دخلت جميع قرى مراكز أسوان الخمس ضمن المبادرة الرئاسية لتصل إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 115 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة ، في حين أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تتراوح مابين 35% إلى 100% بإجمالى مشروعات 859 مشروع وبتكلفة 14 مليار و 423 مليون جنيه / داخل 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وعزبة.